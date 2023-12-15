أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توزيع أكياس الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بما فيها مدينتا خان يونس ورفح. وقال رئيس الفرق التطوعية التابعة للجمعية في غزة أحمد أبودية، في تصريح لـ «كونا»، إن القطاع يمر بأزمة غذاء لاسيما الدقيق والخبز وذلك بسبب الاغلاق المتواصل والمستمر لمعابر القطاع منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي إضافة إلى تدمير عدد كبير من المخابز.



وأضاف أبودية ان عددا كبيرا من المخابز توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود، مؤكدا ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة آلاف الأسر المحاصرة تحت القصف، مشيرا إلى أن فريق الجمعية يقوم بتوزيع الدقيق في مراكز الإيواء والخيام والمدارس والمنازل والمستشفيات بشكل يومي وكيس الدقيق يزن 25 كيلو غراما ويكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة ثلاثة اسابيع.



يذكر ان المرحلة الأولى من عملية التوزيع بدأت قبل نحو أسبوعين وشملت عددا من الفئات المجتمعية وآلاف النازحين في المنطقة الوسطى ومناطق أخرى بقطاع غزة.



وكانت الكويت قد أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة ولايزال الجسر الجوي الاغاثي الكويتي مستمرا.