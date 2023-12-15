بشرى شعبان



أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بالتجربة المميزة لتطبيق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج الحوكمة المؤسسية، مطالبا الجهات الحكومية الأخرى بالاستفادة من هذه التجربة.



وقال الربيعان في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل المعنية ببرنامج الحوكمة المؤسسية إن وزارة الشؤون الاجتماعية أول وزارة تقوم بتنفيذ البرنامج.



وقدم فريق الحوكمة بوزارة الشؤون الاجتماعية عرضا مرئيا وورشة عمل لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية على مدى يومين تضمن تجربة الوزارة الخاصة بتطبيق الحوكمة المؤسسية، وذلك من قبل المدربين المعتمدين الحاصلين على تصنيف بدرجة «محترف» من الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وتم كذلك استعراض كافة جوانب الخطة الزمنية والمراحل والخطوات التنفيذية وصولا الى مراجعة كل التشريعات واللوائح والخدمات المقدمة للجمهور وعقد اجتماعات وزيارات مع المسؤولين.



كما تم استعراض قياس مدى تطبيق الحوكمة في كل قطاعات الوزارة وإدخال الملاحظات والتوصيات المطلوبة وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في الوزارة بهدف نشر ثقافة الحوكمة وتهيئة بيئة ادارية مناسبة وجاهزة لتطبيق الحوكمة المؤسسية.



ويتكون فريق الحوكمة في «الشؤون» من مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد ومدير ادارة التنمية التعاونية عبدالرحمن العنزي ومدير ادارة التخطيط والمتابعة م.محمد القلاف