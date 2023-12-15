عبدالعزيز الفضلي



أقامت مدرسة الشهيدة اسرار القبندي ثنائية اللغة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية بحضور موجهين وموجهات من التعليم الخاص وأولياء أمور الطلبة.



وقالت مديرة المدرسة سوسن الكندري خلال الاحتفال: سعداء بتواجدكم معنا في مدرسة الشهيدة أسرار القبندي داركم لنحتفل معا باليوم العالمي للغة العربية، لغة الجمال والإبداع ولغة القرآن بعظمتها وسحرها الإلهي، مشيرة الى ان العالم اجمع على أنها عروس اللغات فهي التي تجمعنا وتربطنا معا تحت مظلة الإسلام عربيا كان أو أعجميا.



وأعربت الكندري عن شكرها وتقديرها لكل من كانت له بصمة لجعل يومنا مميزا بدءا بقسم اللغة العربية والأقسام التي شاركت في التنظيم والتدريب.



واشتمل الحفل على العديد من الفعاليات الهادفة التي قدمها الطلبة وتركز على اللغة العربية ومقاماتها العالية ودعوة الطلبة الى الاهتمام بها لاسيما ان الطالب متى ما أبدع وتمكن منها فسيكون الطريق امامه سهلا في بقية المواد.