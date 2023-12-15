عاطف رمضان



قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد أمس بزيارة ميدانية إلى مشروع الطرق بين «الدائري الخامس» و«الغزالي» وشارع محمد بن القاسم، والذي يهدف إلى تخفيف الزحام المروري الذي يعد أحد العوائق الرئيسية في المنطقة المحيطة بالمشروع.



ويستهدف المشروع تطوير تقاطع «الغزالي» مع «الدائري الخامس»، ويشمل عمل جسر يمر فوق «الغزالي» لتسهيل الحركة المرورية من وإلى «الأفنيوز»، إضافة إلى تطوير «الخامس» مع شارع المطار وعمل طريق يربط «الخامس» و«طريق 2» ويكون موازيا لطريق المطار.



وقدم مهندس المشروع عرضا تقديميا لمراحل إنجاز المشروع التي بلغت 89.30%، كما شرح العوائق التي واجهته، وجار حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعا الانتهاء منه خلال مايو 2024.



‏وفي سياق آخر، قام د.جاسم الأستاد بدعوة جميع الجهات المعنية بمشروع مبنى الركاب الجديد T2 للتأكيد على التعاون غير المحدود بين الجهات من خلال عقد اجتماعات مكثفة للمساهمة في حل المعوقات المؤثرة على إنجاز المشروع وفق الجدول المحدد، الذي سيكون إضافة جوهرية ونقلة نوعية للنقل الجوي في مطار الكويت.



ويأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح واهتمامه المباشر بالمشاريع التنموية، خاصة التعاون البناء بين جميع الجهات لإسراع وتيرة العمل في مشروع T2.