برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، تنطلق غدا السبت فعاليات مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، والذي تنظمه رابطة أطباء الجلد الكويتية في فندق وولدورف استوريا.



وقال رئيس المؤتمر د.محمد العتيبي، في تصريح صحافي، إن رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي للمؤتمر تعكس حرص الوزارة واهتمامها بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير أداء العاملين واكتسابهم للخبرات من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي أصبحت ركيزة أساسية للنهوض بالخدمات الصحية والطبية في الكويت.



وأضاف العتيبي أن المؤتمر سيناقش أحدث الأبحاث العلمية للأمراض الجلدية واستخدامات الليزر الطبية وطب التجميل واستخدام الـعـلاجات الـبـيـولـوجية لمرض الصدفية والاكزيما البنيوية والبهاق من خلال أوراق وورش عمل ستقدم خلال فعالياته، مشيرا إلى مشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين في الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل من مختلف دول العالم.