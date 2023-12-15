العليم: المملكة ستكافئ بعثات الحج التي تنتهي إجراءاتها مبكراً وتمنحها أماكن مميزة في المناسك

المزين: الحملات التي تتجاوز 50 حاجاً يسمح لها بالخروج للحج وبحد أقصى 250 لكل منها



أسامة أبو السعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن عدد الذين سجلوا للحج في الموقع الالكتروني حتى اغلاق باب التسجيل يوم الاربعاء بلغ 45 ألف مواطن ومقيم بصورة غير قانونية، مشيرا الى ان العدد المخصص للكويت 8000 حاج ونسعى مع الإخوة في المملكة العربية السعودية لزيادة العدد. وقال المطيري في تصريح له إن الانطباع العام لدى الراغبين في الحج هذا العام حول برنامج الحج المركزي ممتاز، ولمسنا ارتياحا كبيرا منهم في عملية التسجيل المبكر، ونحن ملتزمون مع الإخوة في السعودية بمواعيد محددة، وبدأنا مبكرا لنتواءم معهم في الخطة التي وضعتها المملكة وتطبيق القرارات المنظمة للحج.



وردا على سؤال حول تشكيل بعثة الحج الكويتية، قال «لم تتم حتى الآن لأنها تشكل من عدة جهات مختلفة».



بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الحج محمد ناصر العليم إن عملية التسجيل تمت بسهولة ويسر من خلال التحول الرقمي، فالتسجيل يتم عبر تطبيق هويتي ومنصة الحج الالكترونية، وبعد ذلك تم فرز الحجاج ممن لم يسبق لهم الحج وحسب الاكبر سنا وتم ارسال رسائل نصية للحجاج لإعلامهم بالقبول.



وأضاف العليم: بفضل الله نقطف ثمار نجاح تعاون حملات وبعثة الحج وادارة الحج والعمرة بهذه الممارسة الراقية، مؤكدا على أن التسجيل المركزي عالج اغلب السلبيات السابقة، ومن أهم فوائده التحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، مبينا ان السعودية لديها رغبة في الانتهاء من تسجيل الحجاج والاستعداد المبكر لموسم الحج ومكافأة بعثات الحج التي تنتهي من إجراءاتها مبكرا وإعطائها أماكن مميزة في المناسك، ونأمل زيادة عدد الحجاج الكويتيين، وقدمنا طلبا بهذا الشأن وننتظر رد الجهات المعنية في المملكة.



من جانبه، قال مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف سطام المزين ان الوزارة تهدف إلى تثقيف الحاج من خلال توزيع بعض المنشورات حول اداء هذه الفريضة العظيمة، والإجابة عن استفسارات الجمهور، مشيرا إلى تطوير برنامج الحج المركزي هذا العام والآن يتم قبول الحاج في المنصة الالكترونية ثم يختار الحملة المناسبة له، وذلك دون «كوتا» محددة لصاحب الحملة.



وأشار المزين إلى أن الحملات التي تتجاوز تسجيلها 50 حاجا يسمح لها بالخروج لموسم الحج وبحد أقصى 250 حاجا لكل حملة، ونتأكد أن الحاج هو من قام بالتسجيل واختار الحملة أو ألغى ترشيحه، كما تم ربط البرنامج مع مركز نظم المعلومات المدنية للتأكد من أن المجموعة تكون وفق نظام الأسرة وتكون أكبر مجموعة 5 أشخاص.



وتابع: هناك تعاون كبير مع الاخوة في المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، ونحن الآن بصدد التعاقدات النهائية، ولدينا 63 حملة مشاركة حتى الآن ولكن يشترط خلال فترة التسجيل أن تتجاوز كل حملة 50 حاجا.



من جهته، قال رئيس اتحاد حملات الحج والعمرة أحمد الضويحي ان السكن هذا العام في مكة تنوع بين فنادق مطلة على الحرم واخرى قريبة منه وفنادق خارج المنطقة المركزية للحرم وعمارات سكنية، مبينا ان الخدمات والاسعار اصبحت بمقدور الحاج حسب الميزانية والامكانيات.