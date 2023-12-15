قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عرضا مرئيا يبرز جهود الكويت في سعيها نحو التحول الرقمي وتعزيز مكافحة الفساد.



جاء ذلك خلال الفعاليات الجانبية التي أقيمت على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يستمر حتى يوم غد الجمعة وتستضيفه مدينة (أتلانتا) الأميركية بمشاركة دولية واسعة.



وقدمت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) م. أبرار الحماد العرض الذي حمل عنوان «التحول الرقمي وتعزيز النزاهة في مكافحة الفساد في الكويت» ضمن فعالية «دور ومبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الفساد».



وأبرزت الحماد جهود الكويت في إطار سعيها للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية في التحول وحصر الخدمات والبيانات لدى الجهات الحكومية واستحداث منصات رقمية وميكنة العمل والربط الإلكتروني إضافة إلى الحوسبة السحابية وأمن البيانات والمعلومات.



وأشارت إلى أن «نزاهة» تهدف من ذلك إلى التسهيل على المواطن والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان تطبيق معايير النزاهة والشفافية العالمية لمنع الفساد وإتاحة المعلومات وسهولة الوصول إليها فضلا عن زيادة الكفاءة ورفع الإنتاجية للحد من الفساد.



وتطرقت الحماد إلى تطبيق «سهل» الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية موضحة أن المواطن والمقيم أصبح بإمكانهما إنجاز الخدمات والمعاملات بسهولة اكثر وسرعة وفاعلية من خلاله وعبر توظيف التطور التقني لخدمة المستفيدين لتحقيق التنافسية والاستدامة.