وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقدا مع إحدى الشركات الفنلندية لتنفيذ مشروع نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 6.7 ملايين دينار



وتولى توقيع العقد من الجانب المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي ومن جانب الشركة الفنلندية نائب رئيس الأرصاد الجوية والطيران والطقس والبيئة لشركة (فايسلا أو واجي) بانو بارتنين.



وقال الجلوي لـ«كونا» عقب التوقيع إن المشروع يهدف إلى توفير معلومات الأرصاد الجوية على أطراف المدارج الثلاثة في مطار الكويت مما يسهم في تطوير أنظمة الملاحة ويحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة.



وذكر أن مدة العقد تبلغ 550 يوما للمدرجين الشرقي والأوسط «الغربي الحالي» و270 يوما للمدرج الغربي الجديد «الدرج الثالث» وتليها أربع سنوات ضمان وصيانة.



من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي لـ«كونا» إن المشروع يهدف إلى توفير مدى الرؤية على امتداد المدارج الثلاثة للهبوط والإقلاع في مطار الكويت مما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة الجوية.



وأوضح العتيبي أن المشروع عبارة عن نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد لتوفير معلومات الأرصاد الجوية على أطراف المدارج من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة.