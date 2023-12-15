ليلى الشافعي



عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فالح الرقبة.



وقال الرقبة ان المجلس بحث استثمارات الهيئة خلال الربع الثالث من 2023 واطمأن على متانة مركزها المالي وسلامة الأداء الاستثماري وفقا للاستراتيجية المعتمدة والخطط السنوية المنبثقة عنها، كما استعرض المحضر المصدق لمجلس الإدارة السابق المنعقد في أكتوبر 2023، وما تم تنفيذه من قرارات في المجالات المختلفة، إضافة الى توصيات اللجان ومن بينها التدقيق وتنمية أموال القصر والاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية.



وأوضح أن المجلس أكد أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على انجاز الاعمال وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية مع تأصيل روح المسؤولية وتعميق الوعي بخصوصية وضع الهيئة والمشمولين برعايتها وأهميتها من الناحية الدينية والاجتماعية.



من جهته، أوضح مدير عام الهيئة م.حمد البرجس أن المجلس استعرض التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 والتقرير الربع السنوي الثاني عن أعمال الإدارات لعام 2023 والذي بين حدوث تقدم واضح على صعيد مؤشرات الأداء المختلفة.



وأكد البرجس مواصلة الهيئة بقطاعاتها واداراتها المختلفة خطط تطوير الأداء وخصوصا في مجال التحول الرقمي وحجم ونوعية الخدمات المقدمة بشكل مباشر او عبر موقعها الالكتروني او عبر تطبيق سهل، وذلك لمواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية من مختلف الفئات.