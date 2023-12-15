وقعت جامعة عبدالله السالم مذكرة تعاون مع كل من جامعة الكويت ووزارة المالية بهدف نقل المواقع والمباني والمرافق والموجودات من جامعة الكويت إليها.



وأوضح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع في تصريح للصحافيين على هامش التوقيع ان المذكرة تأتي تنفيذا للمادة 40 من القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية المعني بنقل المواقع والمباني والمرافق والموجودات من جامعة الكويت إلى جامعة عبدالله السالم.



وأكد المانع أن توقيع المذكرة يدشن باكورة الانتقال التدريجي من جامعة الكويت الى جامعة عبدالله السالم، مشيدا بالجهود المبذولة من الجامعتين بتوفير سبل العون والمساعدة لتوقيع المذكرة، بالإضافة إلى دعم وزارة المالية لهذه الخطوة وتسهيل عملية الانتقال التدريجي.



من جهتها، أشادت رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود في تصريح مماثل بهذه الخطوة بين الجامعتين بدعم من وزارة المالية للعمل على الانتقال التدريجي للمواقع والمباني والمرافق بينهما وفقا للمادة 40 من قانون الجامعات الحكومية.



من جهته، أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي في تصريح مماثل عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا دعم جامعة الكويت لجهود التعاون بين الجامعتين بما يخدم أبناء الكويت في تعليمهم العالي وبحثهم العلمي ولكل ما يخدم ويطور العملية التربوية والتعليم العالي الجامعي والارتقاء به.



بدورها، أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي حرص الوزارة على وضوح بنود الاتفاقية وملاءمتها للضوابط والتعاميم التي وضعتها الوزارة تنفيذا للقانون بتحقيق حصر الأصول وفق الضوابط والقواعد المنظمة وتمهيدا لانتقالها من جامعة الكويت الى جامعة عبدالله السالم.