بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في شؤون العمالة المنزلية، أن الاجتماعات والمناقشات بين الجانبين الكويتي والفلبيني خلصت الى اتفاق بين الجانبين لتذليل كل الإشكالات أمام استقدام العمالة الفلبينية.



وبينت المصادر أن ابرز النقاط التي تم التوصل اليها هي: تفعيل دور مركز ايواء العمالة، وأن تستقبل السفارة العمالة التي تلجأ إليها لمدة لا تزيد على 72 ساعة، على أن تقوم السفارة بتسليم العمالة الى الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في مركز الإيواء الذي يوفر لها الحماية المتكاملة.



كما شمل الاتفاق أن تتولى الأقسام العاملة في المركز توفير كل ما تحتاجه العمالة وتبادر إلى تسوية أوضاعهم القانونية بالإضافة إلى تأمين الحصول على كل مستحقاتهم المالية، كما أنه في حال رغب العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر يقوم المركز بإنهاء إجراءات التحويل له، وإذا أراد المغادرة يقوم بإنهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة للإسراع في عودته إلى بلاده.