عبدالعزيز الفضلي



واصلت وزارة التربية حملتها التوعوية «نسعى بعلمنا» ليومها الثاني على التوالي في مجمع مروج، والتي تستمر حتى اليوم الجمعة.



وقالت موجهة مادة الجيولوجيا في منطقة الجهراء التعليمية نورة الونده إن الحملة تهدف إلى توعية الطلاب من المرحلتين المتوسطة والثانوية وإطلاعهم على بنوك الأسئلة تزامنا مع انطلاق اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى يوم الأحد.



وأكدت الونده السعي لتزويد الطلاب وأولياء الأمـــور بالنصائـــح والتعليمات حول لوائــح الاختبارات، وشرح طـــرق الاستفادة من بنوك الأسئلة من خلال موقع وزارة التربية، مضيفة أن المنهج الدراسي وبنوك الأسئلــة تقدم المعلومات التي يحتاجها الطلبة.