حث مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبدالغفور بدر العبدالغفور أهل الكويت والمحسنين من الجاليات الوافدة إلى المشاركة والمساهمة في مشروع «سقيا المرابطون»،



والذي تسعى الجمعية إلى تنفيذه في قطاع غزة وتهدف من خلاله إلى توفير المياه الصالحة للشرب لـ 5000 إنسان يوميا.



وقال العبدالغفور: الدمار الذي يشهده قطاع غزة صعب أن تصفه الأقلام، فغزة تعيش «كارثة» إنسانية لم يشهد التاريخ الحديث مثلها، لافتا الى أن أهالي غزة يعيشون حياة مريرة يفتقدون إلى الطعام والشراب والكهرباء والدواء والماء وكل مقومات الحياة.



وحول تفاصيل «سقيا المرابطون» بين أن المشروع يهدف إلى حفر بئر بعمق 70م3 مع إنشاء محطة تحلية للمياه بقدرة 30م3 يوميا، إضافة الى شبكة تمديد مياه وخزان بسعة 15000 لتر، مع تركيب 6 صنابير مياه ومضخة غاطسة بقدرة 30 حصانا، إضافة إلى غرفة البئر بمساحة 55 مترا، وفلتر مياه ويخدم المشروع أكثر من 5000 مستفيد للتواصل ودعم المشروع الاتصال على 1800082.