في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا بناء على توجيهات المدير العام م.سعود الدبوس، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقتي العارضية الحرفية والضجيج للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقتي العارضية الحرفية والضجيج على المحلات والإعلانات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تنوعت ما بين استغلال مساحة ووضع إعلان دون ترخيص بالإضافة إلى توجيه 21 إنذارا.



وأشار الرشيدي إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها في رصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.