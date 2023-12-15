أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف حملاتها التفتيشية لرصد وإزالة مخالفات لائحتي النظافة وإشغالات الطرق في كل المحافظات بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.سعود الدبوس وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لتطبيق قوانين البلدية. وقالت إن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي نفذت حملة واسعة في صناعية الفحيحيل، وذلك لرفع مستوى النظافة، وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، ومنع رمي النفايات خارج الحاويات.



وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي نواف المطيري أن الهدف من تكثيف الحملات الميدانية رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وذكر المطيري أن حصيلة الجولة 4 مخالفات لاشتراطات البلدية ورفع 7 سيارات مهملة وسكراب بالإضافة الى توجيه 8 تعهدات، مشيرا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق.