أسامة دياب



استقبل سفير مملكة البحرين لدى البلاد السفير صلاح المالكي وأعضاء السفارة رواد ديوانية سفارة البحرين الشهرية، حيث توافد على السفارة عدد من الشيوخ والوجهاء والمسؤولين والسفراء العرب والأجانب، إضافة إلى كوكبة من أبناء الجالية البحرينية والإعلاميين وجمع من المواطنين. وأشاد السفير المالكي بالحضور الكبير الذي يدل على مكانة مملكة البحرين في قلب الكويت وشعبها وباقي دول العالم. هذا، وقد انتهز الحضور الفرصة لتقديم التهاني والتبريكات بقرب اليوم الوطني لمملكة البحرين وذكرى الجلوس للملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم خلال اعياد البحرين المصادفة ليومي 16 و17 من شهر ديسمبر في كل عام. يذكر ان سفارة مملكة البحرين قد ألغت الاحتفالات الرسمية لهذا العام نظرا للظروف الراهنة.