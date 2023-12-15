كان رجلا من الصالحين يوصي عماله في المحل بأن يكشفوا للناس عن عيوب بضاعته إذا وجدت.



وذات يوم جاء يهودي فاشترى ثوبا معيبا ولم يكن صاحب المحل موجوداً.



فقال العامل: هذا اليهودي لا يهمنا أن نطلعه على العيب، ثم حضر صاحب المحل فسأله عن الثوب فقال: بعته لليهودي بثلاثة آلاف درهم، ولم أطلعه على عيبه.



فقال: أين هو؟



فقال: لقد رجع مع القافلة.



فأخذ الرجل المال معه ثم تتبع القافلة حتى أدركها بعد ثلاثة أيام، فقال لليهودي: يا هذا، لقد اشتريت ثوب كذا وكذا، وبه عيب فخذ دراهمك وهات الثوب.



فقال اليهودي: ما حملك على هذا؟



قال الرجل: الإسلام، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)



فقال اليهودي: والدراهم التي دفعتها لك مزيفة، فخذ بها ثلاثة آلاف صحيحة.