

أخبرنا الله عزّ وجلّ في سورة الزخرف أن الدنيا فانية، وحذّر من الانخداع بالمظاهر المادية، وسميت بالزخرف لبريقها الخادع بالزخرف الذي ينخدع به الكثيرون، مع أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وامتدح فيها المؤمنون وبشرهم بالجنة والنعيم المقيم، وبيّن عقاب المجرمين في جهنم وتمنيهم الموت، فالمؤمنون عملوا بمراد الله إيمانا وتسليما بكل ما أمر به الله فقال لهم: (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) حقيقة ادخرها الله لأهل الإيمان هي دخول الجنة والجنة درجات، ادخلوا الجنة أنتم وقرناؤكم المؤمنون تنعمون وتسرون. يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله في الجنة بالطعام في أوانٍ من ذهب وبالشراب في أكواب من ذهب، وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم وهم ماكثون فيها أبدا.



(وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة جعلها الله من فضله ورحمته جزاء لكم.



أحوال المجرمين



(إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون) هم الذين أجرموا بحق أنفسهم واكتسبوا الذنوب بكفرهم في عذاب جهنم ماكثون (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) لا يخفف عنهم وهم فيه آيسون من رحمة الله، عذاب جسدي وعذاب نفسي (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) للتأكيد على أنهم استحقوا هذا العذاب استغرقوا في ظلم انفسهم بشركهم.



يقول الله عن حال هؤلاء (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) بعد أن ادخلهم الله النار نادى هؤلاء المجرمون «مالكا» خازن جهنم: يا مالك ليميتنا ربك فنسترح مما نحن فيه، فأجابهم مالك: إنكم ماكثون لا خروج لكم منها.



كارهون للحق



قال ابن عباس: يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيبهم (إنكم ماكثون)، ثم ذكر الله تعالى سبب شقائهم (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) بين الله أنهم أنكروا الحق بل كرهوه، وقد جاءهم الحق ولكن أكثرهم لما جاء به الرسل من الحق كارهون.



(أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون) بل أحكم هؤلاء المشركون امرا يكيدون به الحق الذي جئناهم به، فإنا مدبرون لهم ما يجزيهم من العذاب.



(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم... الآية) نحن نعلم ما هم عليه والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها وما يسرونه في أنفسهم ويتناجون به بينهم ورسلنا الكرام الحفظة يكتبون ما عملوا.



تنزيه الله عن الشريك والولد



(قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) الله يمتدح ذاته العليا، ما يوجد على هذه الأرض ولا في السماوات إلا عبد لله وهو الحكيم المعبود، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يُعبد في السماء وفي الأرض.



(سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون) تنزه الله تنزيها وتقدس تقديسا عما قالوا.



أن يكون له ولد فإنه فرد أحد لا نظير له ولا كفء له فلا ولد له.



العاقبة غير مأمونة فلا تغتر



(فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) أي من جهلهم وضلالهم يلعبون في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم.



(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) الكل خاضعون له أذلاء بين يديه، فهو إله في السماء وإله في الأرض يعبده أهلهما، أهل السماء لا يعبدون غير الله، وأهل الأرض لا يقضي حوائجهم غير الله (وهو الحكيم) في إمهاله للعصاة (والعليم) بأحوال العباد.