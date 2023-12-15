مخاطر الرغبة الشديدة في تناول الحلويات أثناء التوتر



إن عادة تهدئة نفسك بالطعام اللذيذ، بما في ذلك الحلويات، يمكن أن تؤدي إلى الإدمان على السكر. فإذا اعتاد الإنسان عندما يشعر بالضيق على رفع مزاجه بمساعدة الطعام، فمع مرور الوقت تتكون في دماغه روابط عصبية ستكون مسؤولة عن استبدال العواطف بالطعام الحلو. وغالبا ما تتشكل نتيجة لذلك عادة مستمرة لتهدئة النفس بالطعام.



وهناك عادات جديدة يمكن أن تساعد في التغلب على إدمان الحلويات، على سبيل المثال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي ستبدأ أيضا مع مرور الوقت



كما يمكن استخدام الحبوب والفواكه المجففة والفواكه الطازجة والتوت والخضراوات، مثل قطع الجزر، كبديل للوجبات الخفيفة الحلوة. ويمكنك أيضا تناول المزيد من المكسرات أو العسل.



وبحسب صحيفة «إزفستيا» فيجب ألا تتجاوز كمية السكر المستهلكة 10% من إجمالي الاستهلاك الغذائي اليومي. وهذا ينطبق على جميع أنواع السكر، بما في ذلك سكر البنجر والسكر الأبيض وقصب السكر والبني والمكرر وغير المكرر. ووفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية، فإن المعدل اليومي من السكر هو 12 ملعقة صغيرة، أو 50 غراما.

المصدر: «كومسومولسكايا»