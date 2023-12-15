يُوفِّر مجموعة من الخصومات والمزايا الحصرية



أطلقت «طيران الجزيرة» برنامج عضويتها الجديد للمسافرين المعتادين «الجزيرة سيفرز» الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ليوفر مجموعة من الخصومات والمزايا الحصرية لركابها.



ويعتمد برنامج «الجزيرة سيفرز» على توفير أكثر عند السفر أكثر، حيث يحصل أعضاء هذا البرنامج على مزايا تشمل:



- خصم 10% على السعر الأساسي لتذاكر السفر.



- خدمة اختيار المقعد المفضل مجانا.



- خدمة تسجيل الدخول والحقائب المبكر مجانا.



- كاونتر تسجيل خاص للأعضاء في الكويت.



- خصم 50% عند شراء وزن 10 كيلو غرامات إضافية.



- خصم 20% على الطلب المسبق من متجر J9 Shop وقائمة J Café (لا يشمل السوق الحرة).



ويوفر هذا البرنامج أربع باقات من العضوية لتتناسب مع مختلف فئات الركاب واحتياجاتهم، أولها الباقة الفردية للمسافرين المنفردين، والباقة الثنائية للمسافرين معا، وباقتين للعائلات وهي واحدة تشمل لغاية 5 أعضاء وهي مثالية لعائلة صغيرة، وأخرى تشمل لغاية 8 أعضاء وتخدم العائلات الأكبر حجما بما فيها العمالة المنزلية التي تسافر معها، حيث ستوفر العائلات التي تسافر معا بشكل أكثر مع برنامج «الجزيرة سيفرز».



وتتراوح رسوم العضوية السنوية من 35 دينارا للباقة الفردية، و55 دينارا للباقة الثنائية، و99 دينارا للباقة العائلية التي تشمل خمسة أعضاء، و129 دينارا للباقة العائلية التي تشمل ثمانية أعضاء، وهذه الرسوم تمهيدية وحصرية لإطلاق البرنامج. ويمكن هذا البرنامج الأعضاء من التوفير في كل مرة يسافرون فيها مع طيران الجزيرة.

وعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة رحلة الذهاب والعودة لزوجين يسافران إلى دبي في شهر ديسمبر خلال ذروة موسم العطلات، عادة نحو 256 دينارا بالإضافة إلى اختيار المقعد المفضل وتسجيل الدخول والحقائب المبكر وشراء 10 كيلو غرامات وزنا إضافيا للحقائب، وكذلك طلب وجبة مسبقا من قائمة J Café.

أما مع عضوية الباقة الثنائية، فتنخفض التكلفة للزوجين إلى 164 دينارا فقط، لتكون القيمة التي قاما بتوفيرها تعادل ما يقارب 36% من القيمة الاعتيادية على الرحلة الواحدة.



وبالمثل، يمكن أن توفر عائلة مكونة من خمسة أفراد تسافر مرتين في السنة أكثر من 350 دينارا سنويا. يمكن للمسافرين المعتادين مع طيران الجزيرة الاستفادة من هذه الخصومات والمزايا عبر الانضمام للعضوية في برنامج «الجزيرة سيفرز» بالتسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة:



www.jazeeraairways.com.