مشاركة «بيتك» في مؤتمر COP28 تؤكد أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة

الفارس: شراكة إستراتيجية مع برنامج «UNDP» لدعم جهود الاستدامة بمختلف الأنشطة

العربيد: الاستخدام العادل للموارد الطبيعية في المباني الصديقة للبيئة هدف حققه KFH Auto

الرخيص: صكوك الاستدامة تتماشى مع توجهات ورؤية الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي



اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مشاركته الفاعلة في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 للأمم المتحدة التي استضافتها دبي في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.



وجاءت مشاركة «بيتك» ضمن إطار التزامه بدعم المبادرات الخاصة بالاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز دور التمويل الأخضر.



وشهدت القمة التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي مشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص للمشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للمساهمة في خلق فرص للتحولات الخضراء والمستدامة.



وتواجد «بيتك» في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص نظم فيه وفد البنك المشارك العديد من الفعاليات للزوار لتعريفهم بدور «بيتك» في الاستدامة ودعمه للمبادرات المحلية والعالمية التي تشجع على الاستدامة والمحافظة على البيئة بالاضافة إلى دوره في منح التمويلات الخضراء.



كما استضاف جناح «بيتك» عددا من المسؤولين على المستويين المحلي والعالمي، حيث اطلع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية د.عبدالله الدردري على دور «بيتك» في الاستدامة، وأشاد بمساهمات «بيتك» ودوره في دعم التنمية المستدامة ضمن برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) وتطلعه لاستمرار الشراكة الاستراتيجية مع «بيتك».



والتقى وفد «بيتك» مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير المالية فهد الجارلله، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد، وأمين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي الذين أشادوا بما يقدمه «بيتك» على مستوى دعم المبادرات البيئية والاستدامة وحرصه على وضع استراتيجية واضحة من شأنها أن توعي أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة ونشر ثقافة الاستدامة.



ونظم «بيتك» في جناحه سلسلة من اللقاءات والندوات تحت عنوان (COP-Talk) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير الماخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز بشكل أكبر على دور القطاع الخاص والتمويل الأخضر في دعم أجندة الأمم المتحدة 2030.



دعم الاستدامة



من جهته، أعرب نائب المدير العام للالتزام الرقابي والحوكمة للمجموعة في «بيتك» مشعل الشايع، عن فخره بمشاركة «بيتك» في مثل هذه الفعاليات المهمة على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة.



وأوضح الشايع أن مشاركة «بيتك» في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 تؤكد أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة، مبينا أن التمويل المستدام يعطي الأولوية للأعمال التي تساعد البيئة، مع مراعاة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مشيرا الى ان المبادرات التي ينفذها البنك تتماشى مع معايير الـESG واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs.



ولفت الشايع الى أن «بيتك» يمضي قدما في دمج عناصر الاستدامة في مختلف اعماله التشغيلية، مؤكدا ان الاستدامة باتت أساسية في مختلف عناصر استراتيجية «بيتك».



ولفت الى أن جهود «بيتك» في الاستدامة كانت محل تقدر عالمي، حيث نجح خلال عام 2023 في الحصول على جوائز عالمية من جهات مرموقة مثل جائزة الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيما فاينانس»، وجائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية «غلوبل فاينانس».



مبادرات «بيتك»



وعلى الجانب الآخر، شارك «بيتك» في ندوة أقيمت في جناح دولة الكويت بالمنطقة الزرقاء، حيث تحدث المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك» محمد العربيد، بشكل تفصيلي عن أهم ما قام به «بيتك» نحو الاستدامة من مبادرات ومنتجات وخدمات تصب في صالح المحافظة على البيئة ونشر ثقافة الاستدامة في المجتمعين المحلي والدولي.



واستعرض العربيد المبادرات التي تندرج تحت مظلة مبادرة (Keep It Green) ومدى تأثيرها على المجتمع والبيئة، كما أشار إلى ان البطاقات المصرفية التي أطلقها «بيتك» مصنوعة من مواد معاد تدويرها. كما استعرض العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحها البنك مؤخرا كمنصة «زاهب» التي توفر حلول الدفع للمشاريع، وتخلق علاقة مصرفية آمنة بين الشركات وعملائهم.



ونوه بالأصداء الإيجابية التي صاحبت إطلاق بنك «تم» الرقمي، أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيث أكد أن «بيتك» حرص على توفير كل ما يحتاج اليه الشباب من خلال هذا البنك الذي يتماشى مع نمط حياتهم السريع، ويقدم لهم أكبر التسهيلات من خلال فتح الحساب، والتحكم في المصاريف، واكتساب نقاط ومكافآت مقابل كل عملية شراء. وختم السعد حديثه بالتأكيد على أهمية الثقافة المالية ونشرها، وهي التي ستسهم في خلق جيل واع على الصعيد المالي.



وأوضح العربيد أهمية الاستخدام العادل للموارد الطبيعية في المباني الصديقة للبيئة، وهو أحد الأهداف المهمة التي حققها «بيتك» من خلال مبنى KFH Auto الذي حصل مؤخرا على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي والتي تمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية الصارمة.



وفي ما يخص التمويلات المستدامة، قال العربيد إن «بيتك» اطلق منتج التمويل الأخضر المستدام للمنتجات الاسكانية من خلال تمويل عملائه للحصول على منتجات تسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه في السكن الخاص للمواطنين ما يسهم في دعم جهود الدولة في هذا المجال للوصول الى الحياد الكربوني في العام 2060.



شراكات استراتيجية



بدوره، أكد المدير التنفيذي للإعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، أهمية مبادرة Keep it Green والشراكات الاستراتيجية التي وقعها «بيتك» مع الشباب من أصحاب المشاريع، والمبادرين، لا سيما فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة والاستدامة.



وذكر الفارس أن «بيتك» قد وقع شراكات استراتيجية مع جهات عدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، وتعاون «بيتك» أيضا مع الهيئة العامة للبيئة في الكويت في الحملات البيئية والمستدامة.



وذكر ان «بيتك» وقع شراكة استراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، وأطلق كذلك أكاديمية رقمية متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، بشراكة استراتيجية مع (SEEDS).



الصكوك الخضراء



من جانبه، شارك المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في «بيتك» خالد الرخيص في ندوة تحدث فيها عن أسواق الصكوك بشكل عام، والصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة بشكل خاص، ومدى التطور التي وصلت له الصكوك الخضراء مقارنة بالفترة السابقة.



وقال الرخيص انه من المرجح ان يزيد الطلب على الصكوك الخضراء التي تحمل العديد من المزايا فيما يخص القضايا البيئية والمجتمعية، مبينا أن صكوك الاستدامة تتماشى مع توجهات ورؤية دولة الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.



جدير بالذكر أن قمة COP28 شهدت حضور 70 ألف شخص من 198 دولة لمتابعة أهم القضايا في العالم على مستوى التغير المناخي والاستدامة.