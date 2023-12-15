بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان في الرياض امس جهود زيادة تدفق المساعدات على غزة.



وأفاد البيت الأبيض، في بيان له امس، بأن الأمير محمد بن سلمان التقى مع سوليفان في الرياض، حيث ناقشا الجهود الجارية لتحقيق سلام دائم ومستدام بين إسرائيل والفلسطينيين.



وأضاف البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي والمسؤول الأميركي بحثا أيضا «الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الى غزة».



وأكد البيان أن الطرفين بحثا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة.



وتوجه بعد ذلك سوليفان الى اسرائيل حيث التقى وزير دفاعها يوآف غالانت الذي أبلغه بأن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة (حماس) في غزة. وأضاف غالانت أن «حماس» قامت منذ أكثر من عشر سنوات ببناء «بنيتها التحتية تحت الأرض وفوق الأرض». وتابع أن تدمير الحركة «سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم».



ووفقا لبيان صادر عن مكتب غالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.



وأضاف البيان أن غالانت قال لسوليفان إن إسرائيل ستدعم الجهود الدولية للتصدي إلى التهديدات البحرية.



إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ لـ «رويترز» إن الولايات المتحدة تريد تشكيل «أوسع تحالف بحري ممكن» لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال «إشارة مهمة» إلى الحوثيين إنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات، فيما حذرت إيران من أن مثل هذه القوة ستواجه «مشكلات استثنائية».



وقال ليندركينغ إن الولايات المتحدة تريد من التحالف متعدد الجنسيات أن يرسل «إشارة مهمة من المجتمع الدولي مفادها أنه لن يتم التسامح مع تهديدات الحوثيين للشحن البحري الدولي».



وأضاف ليندركينغ في مقابلة اخرى خلال مؤتمر في الدوحة إن الولايات المتحدة تهدف إلى توسيع قوة العمل البحرية الدولية الحالية لتصبح «تحالفا دوليا يخصص بعض الموارد لحماية حرية الملاحة». وأوضح ليندركينغ أن «هناك تقييما نشطا للغاية يجري في واشنطن حول الخطوات اللازمة لحمل الحوثيين على وقف التصعيد»، داعيا الجماعة اليمنية إلى إطلاق سراح طاقم السفينة «جالاكسي ليدر» التي احتجزتها في 19 نوفمبر.



وأحجم ليندركينغ عن تحديد الدول أو عدد البلدان الأخرى التي تواصلت معها واشنطن للانضمام إلى التحالف الموسع، لكنه قال إنه يجب أن يكون «أوسع تحالف ممكن».



في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية امس أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني حذر من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه «مشكلات استثنائية».



وقال أشتياني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية في تصريحات نشرتها امس «إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة غير العقلانية، فسيواجهون مشكلات استثنائية»، وأضاف «لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها» في إشارة إلى البحر الأحمر.



ولم يحدد أشتياني أي إجراءات لدى إيران الاستعداد لترد بها على تشكيل قوة للبحر الأحمر تدعمها الولايات المتحدة.



في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية امس إنها تلقت تقريرا يفيد بأن كيانا يعرف نفسه بأنه «البحرية اليمنية» أمر سفينة بتعديل مسارها نحو اليمن.



ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، لكنها نصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.



وفي وقت سابق، أفادت الهيئة على حسابها على منصة «إكس» بأن السلطات تحقق في حادثة بمحيط باب المندب قبالة سواحل اليمن، ثم أعلنت لاحقا تلقيها تقارير عن حادثة أخرى في بحر العرب.



وكانت الهيئة قد تلقت أيضا أمس الأول تقريرا يفيد بتعرض سفينة تجارية لمطاردة من قارب صغير مسلح غربي ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، مضيفة أن القارب كان على متنه ثلاثة مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع طاقم أمن السفينة باستخدام أسلحة خفيفة، ثم غادر المنطقة.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق امس، أن إحدى مدمراتها استجابت لنداء استغاثة من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر، أمس الأول، يفيد بتعرضها لهجوم من الحوثيين، لكن الهجوم فشل وأسقطت السفينة الأميركية طائرة مسيرة استهدفتها.



وأضافت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة «إكس» أن مقاتلين من الحوثيين حاولوا الصعود على متن الناقلة عبر زوارق لكنهم فشلوا في ذلك. وأفاد البيان بأنه بعد فشلهم في السيطرة على السفينة، أطلق الحوثيون صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على الناقلة لكنهم لم يتمكنوا من إصابتها.