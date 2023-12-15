

القاهرة ـ خديجة حمودة



تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات امس الطعون في قرارات اللجان العامة بما فيها لجان الانتخابات في الخارج، ومن المقرر أن تبت في تلك الطعون والتظلمات اليوم وغدا تمهيدا لإعلان النتيجة الاثنين المقبل، مع نشرها في الجريدة الرسمية، إذ لم تكن هناك جولة إعادة وحصل أحد المرشحين علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، على أن يتم إخطار المرشح الفائز عقب نشر النتيجة، وفقا لنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية.



وفي غضون ذلك، أشادت البعثات العربية والدولية المراقبة للانتخابات الرئاسية في مؤتمر عالمي امس بسهولة إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. كما عقدت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي «الكوميسا» مؤتمرا صحافيا لعرض أبرز ما رصدته خلال متابعة الانتخابات، على مدار الأيام الثلاثة في الداخل. وأشادت سبسيوسا وانديرا، رئيس البعثة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وحرية التصويت دون توجيهات تجاه مرشح دون آخر، وأثنت على منح الفرصة للقائمين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، إلى جانب جهود أجهزة الأمن التي حافظت على سلاسة وسلامة عملية الاقتراع، وحالت دون وقوع أي مشكلات.



وقالت إن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تصوت على مدار 3 أيام، ما يدل على أن العملية مؤمنة بشكل كبير، وأنها حريصة على أن يمارس كل مواطن استحقاقه الدستوري. ولفتت إلى وجود الشباب أمام المقار الانتخابية وحرصهم على التصويت، بما يدل على الديموقراطية. وأشادت بحرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بما يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه العملية الديموقراطية. وأضافت أن الانتخابات الرئاسية لهذا العام شهدت تطورا ملحوظا في مسألة تصويت ذوي الهمم وكبار السن. وأكدت ان الانتخابات المقبلة ستشهد تطورا أكبر في هذا الملف. وأشادت بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية، وأنه خلال الانتخابات تم الانتباه للأشخاص ذوي الإعاقة وكانت هناك لجان مخصصة لهم، مشيرة إلى وجود وسائل مواصلات مجانية لنقل الناخبين إلى مكان الاقتراع. وأوضحت أن الحكومة أولت اهتماما لذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024: حرصنا على التأكد من خصوصية تصويت المواطن في المناطق التي تواجدنا بها، والهيئة القضائية قامت بإشراف امتاز بالشفافية. ولفتت إلى أن البعثة ضمت 70 متابعا من 36 دولة عضوا في الاتحاد الافريقي، يدعمها 3 خبراء فنيين.



وقال السفير بانكولي، مفوض الاتحاد الافريقي، إن البعثة رأت من خلال أعمال الرصد والمتابعة، خروج الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل ديموقراطي كبير.



وأشاد بحرص الشباب والنساء وفئات المجتمع المصري كافة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوتهم ممارسين استحقاقهم الدستوري، ما يدل على وعي الشعب المصري. وأعرب مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل فريق المتابعة والرصد الميداني التابع لـ «الكوميسا»، خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وحرصهم على إتمام مهامهم على الوجه الأكمل.