أحمد الفضلي



انتهى الفنان عبدالرحمن العقل من تصوير أعماله الفنية الخاصة بشهر رمضان المقبل، والذي من المنتظر أن يشهد حضوره في عملين، الأول «هود الليل» والآخر «ياسين عبدالملك»، حيث يلعب أدوارا مختلفة إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما في الكويت والخليج.



وأكد العقل حرصه على اختيار أعمال ذات قيمة فنية من حيث النص وطاقم العمل، موضحا أن مسلسل «هود الليل» تراثي اجتماعي درامي، للكاتب مشعل الرقعي، وقام بالمعالجة الدرامية محمد الكندري، ويخرجه حسين أبل، ويشهد مشاركة كم كبير من النجوم، أبرزهم: محمد جابر وزهرة عرفات وسمير القلاف وعبير الجندي وسلمى سالم.



وعن دوره في العمل، ذكر العقل، خلال حديثه لـ «الأنباء»: أجسد شخصية رجل في منتصف العمر يقع في العديد من المشاكل الاجتماعية التي يرجع أسبابها إلى التفكك الأسري الذي يعتبر من أهم القضايا في مجتمعنا الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.



وفيما يتعلق بثاني الأعمال مسلسل «ياسين عبدالملك»، قال العقل: تم تصويره مع طاقم عمل فني رائع بقيادة المخرج مناف عبدال وبحضور الفنان القدير سعد الفرج وبنص جيد للكاتب محمد النشمي، ومنذ اليوم الأول للتصوير قدم كل فريق العمل مجهودا كبيرا لتنفيذه بالشكل المطلوب، موضحا أن المسلسل لا يتناول حقبة قديمة، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني وتحمل معها كماً كبيرا من المفاجآت التي سيكون لها دور في تشويق المشاهد لمتابعة العمل.



وحول شخصيته في المسلسل، أوضح: أقدم دور شقيق «ياسين عبدالملك» بطل العمل ومحور الأحداث، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان القدير سعد الفرج، ويجمعنا لقاء بعد فراق دام أكثر من 10 سنوات بسبب أمور راح يعرفها المشاهد خلال الأحداث، ويشاركنا البطولة كم كبير من النجوم، أمثال حسين المهدي وفتات سلطان وليالي دهراب وأحمد النجار وغيرهم.