عبرت الفنانة ميساء مغربي عن سعادتها للمشاركة في المسرحية الفكاهية «أبي وامرأة»، التي ستعرض الليلة على خشبة مسرح الصالة الثقافية في البحرين، ونشرت عبر حسابها في «إنستغرام» لقطات من المسرحية، وكتبت: «تعرض مسرحية أبي وامرأة في الصالة الثقافية في مملكة البحرين أيام إجازة العيد الوطني البحريني ابتداء من تاريخ 15 ديسمبر 2023»، والعمل من تأليف علي شمس، إخراج عادل شمس، وإنتاج شركة «آرت»، وبطولة: ميساء مغربي، ياسر سيف، أمين الصائغ، أحمد مجلي، سميرة الوهيبي، نجيب النواخذة ومنيرة محمد.



يذكر ان مغربي قدمت أخيرا «آدم وحواء»، وهو مسلسل اجتماعي شبابي، يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة، سواء علاقة الزمالة، أو الصداقة، أو الزواج، إضافة إلى قضية التبني والخيانة والمرض النفسي من خلال التركيز على حياة أربع سيدات، من تأليف علي شمس، إخراج حسين الحليبي، وبطولتها وسعاد علي، هدى الخطيب، إبراهيم الزدجالي، ريم أرحمة، محمد العلوي، فيّ فؤاد وسماح زيدان.