استمرارا لجهود البنك التجاري الكويتي في دعم مختلف الفعاليات الرياضية، قام البنك برعاية بطولة «الغولف» التي نظمها منتجع صحارى على ملاعبه للغولف، مما ساهم في خلق أجواء تنافسية وحماسية بين اللاعبين. وجاءت هذه الرعاية من جانب البنك من منطلق إيمانه بمسؤوليته تجاه المجتمع ورعايته للأنشطة الرياضية التي تشارك فيها شرائح متعددة من المجتمع. ومن خلال البطولة، قام البنك التجاري بتقديم هدايا للمشاركين ومجموعة من الجوائز القيمة عبارة عن أجهزة آيفون iPhone وساعات آبل Apple Watch الذكية وساعات فيتبت Fit Bit الذكية إلى الفائزين في البطولة.



وبهذه المناسبة، صرحت مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي نورا كايد قائلة: «يحرص البنك التجاري على رعاية مثل هذه البطولات، إيمانا منه بضرورة دعم مختلف الفعاليات الاجتماعية والرياضية التي تهم جميع شرائح العملاء وعلى وجه الخصوص عملاء الخدمات المصرفية الشخصية. وتأتي هذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية وإيمانه بأهمية ممارسة الرياضة للجميع وتبني نمط حياة صحية ونشيطة، والعمل على إبراز جوانب التميز والنجاح التي تحققها مثل هذه البطولات»، مشيدة برعاية هذه البطولة التي تعد إضافة نوعية لبطولات الغولف المحلية التي تسهم في نشر هذه اللعبة المحببة لدى الكثيرين.