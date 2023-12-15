تنطلق في الساعة الثالثة عصر غد في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان منافسات النسخة الثالثة للدوري الكويتي لـ «الدريساج» بدعم ورعاية الاتحاد الكويتي للفروسية وسط مشاركة كبيرة من الفرسان تزامنا مع وصول بعض الجياد الجديدة بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على رياضة «ترويض الخيل»، وتشتمل البطولة على 5 مستويات من المبتدأ إلى المتقدم.

وتترأس الفارسة الشيخة فجر بدر الصباح لجنة الدريساج التابعة للاتحاد الكويتي للفروسية. وتضم اللجنة كلا من: آلاء سالم السلطان وعبدالله العوضي ونسيبة المعوشرجي ودانة بورسلي وعبدالله العامر، وتتولى الإدارة الفنية صاحبة الخبرة الدولية آمبر دين هيير.

وقالت الشيخة فجر الصباح ان الدوري يتألف من 8 جولات، حيث تم تنظيم بطولتين حتى الآن والنية تتجه إلى استضافة حكام دوليين لإقامة دورات تدريبية للفرسان والمدربين، كما تقوم المديرة الفنية بالاتحاد بتقديم التدريبات للمدربين والفرسان منذ بداية الموسم وتعلمهم كيفية أداء اختبار الدريساج بالشكل المطلوب والمعتمد دوليا للحصول على أعلى النقاط لكل حركة مطلوبة في الاختبار المخصص لهذه الفئة. كما نحظى بالدعم الكامل من العديد من ملاك النوادي وإداراتهم فيما يخص هذه الرياضة والنهوض بها.

بدوره، قال الفارس عبدالله العامر:«نشجع فرسان القفز للمشاركة في بطولات الدريساج حيث إنها نواة الفروسية وأساسها. ولدينا منذ الموسم الماضي العديد من فرسان القفز يشاركون أيضا في مسابقات الدريساج. ويعتبر ترويض الجواد من الركائز الأساسية لقفز الحواجز، وأن قدرة الفارس على ترويض جواده بالطريقة الصحيحة والفعالة ستسهل مهمته في بطولات القفز بشكل كبير».

وأضاف العامر:«تقود البطولة الحكمة الدولية الهولندية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية ميريل شورينك التي شاركت مؤخرا في تحكيم بطولة العالم لفئة الخيول الصغيرة في فرنسا والبطولة الأوروبية للفرسان الشباب في إيطاليا».