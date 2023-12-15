هادي العنزي





تغلب القادسية على خيطان 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «ثامر» بنادي السالمية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري زين للدرجة الممتازة، ليعتلي «الأصفر» صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما بقي خيطان على رصيده السابق بـ 6 نقاط في المركز التاسع قبل الأخير.

كشف القادسية عن نواياه بالخروج فائزا منذ بداية المباراة، فحاصر خصمه في وسط ملعبه، بضغط عال، وبموجات هجومية متتالية، لم يكد حارس خيطان علي فاضل التخلص من واحدة، حتى تأتيه أخرى أكثر خطورة، وعلت تسديدة «أسطورة الأصفر» بدر المطوع عارضة فاضل بقليل (12)، وأتبعها بأخرى (14)، لكن تمريرته «السحرية» لمحمد صولة وضعت الأخير أمام فرصة ذهبية للتسجيل، ولم يخذل الليبي قائده ليسجل هدف التقدم لـ «بني قادس» بتسديدة لا ترد في سقف مرمى خيطان (17).

تألق بدر المطوع في الشوط الأول، وشكل بتحركاته التكتيكية المدروسة، وثنائياته مع صولة ومبارك الفنيني خطورة دائمة على رباعي دفاع خيطان.

وحرص القادسية على تأمين تقدمه بهدف ثان، ولم يطل انتظاره كثيرا، فبعد هجمة منظمة بدأها المطوع، وصلت للرشيدي الذي سدد بقوة ردها القائم الأيسر لمرمى خيطان، فأعادها الرشيدي برأسه ليخرجها الدفاع المتكتل، لكن مبارك الفنيني أرسلها برأسه ثانية مسجلا الهدف الثاني لفريقه (60)، ووضع نجم المباراة الأوحد بدر المطوع بصمته بتسجيله ثالث أهداف فريقه بتسديدة سكنت أعلى الزاوية اليمنى لعلي فاضل (64).

الفحيحيل يتخطى الشباب بهدفين

تغلب الفحيحيل على مضيفه الشباب بهدفين للاشيء، وبذلك اصبح له 9 نقاط مقابل 11 للخاسر، وسجل هدفي الفائز مهاجمه ڤيتور داسيلفا «22 و33» وظهر «الأحمر» الطرف الأفضل بعد ما أحسن في تحركاته بفضل تحركات خط وسطه هاشم عدنان وأحمد رحيل وسالم الهولي وفي المقدمة فيصل عجب وباروس وفيتور، فيما ظهر الشباب مفككا في دفاعه المكون من علي فورد وحسين نادر ومامي ساهر وعبدالله العتيبي. أدار المباراة عبدالله عرب ونجح في إدارتها.