ناصر العنزي



تتواصل المنافسة بين فرق المقدمة في دوري زين الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة العاشرة، حيث يلتقي في الأولى الكويت برصيد 20 نقطة مع الجهراء صاحب المركز الأخير بنقطتين على ملعب محمد الحمد، فيما ستكون المباراة الثانية صراعا بين النصر وكاظمة ولكل منهما 13 نقطة على ستاد الصداقة والسلام، وتختتم الجولة غدا السبت بلقاء مرتقب يجمع العربي برصيد 20 نقطة مع السالمية بـ 14 نقطة على ملعب ثامر كعادتهما في التنافس بينهما.



ويدخل الكويت مباراة اليوم بقيادة مدربه نبيل معلول بحثا عن الفوز للعودة إلى الصدارة قبل مباراة العربي غدا، لذلك على لاعبي الأبيض اللعب بحرص وتركيز حتى لو كان خصمه يأتي في المركز الأخير، ومن المتوقع أن يجري معلول بعض التغييرات في مراكزه بعد آخر مباراة أمام الوحدات الأردني وخروجه من المنافسة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. ويعتمد معلول على عدد من لاعبي الخبرة والشباب.



أما الجهراء فقد تعادل مع خيطان سلبيا لكنه بحاجة إلى إعادة ترتيب بعدما ساءت نتائجه وستكون مهمته صعبة اليوم في وقف هجوم خصمه.



وفي المباراة الثانية، ستكون المنافسة شديدة بين «العنابي» و«البرتقالي» بعدما تساويا في النقاط ويبحثان عن الفوز للاقتراب أكثر من المقدمة، فالنصر خسر بصعوبة من الكويت في الجولة الماضية 1-2 بسبب فقدان التركيز في اللحظات الأخيرة، إلا أن لاعبيه ومدربهم ظاهر العدواني كانوا الأقرب للفوز وواصل هدافه هانسل زاباتا «12 هدفا» تسجيل الاهداف ويعتبر مصدر خطورته.



أما كاظمة فقد تعرض لخسارة ثقيلة من العربي 0-4 وخسر معها مدافعه عزالدين غزي الذي سيغيب اليوم بسبب حصوله على البطاقة الحمراء، لذلك بات على مدربه فرانشيسكو شالو معالجة أخطاء فريقه، وخسارته اليوم قد تسبب مشكلة في استمراريته.



العربي يلتقي السالمية



وفي مواجهة العربي والسالمية غدا، فإن جماهير الأخضر ستساند فريقها بقوة بعد سلسلة عروضه المتميزة وعودة مدربه الصربي داركو نيستروفيتش لقيادته من جديد والتي أهلته لصدارة الجولة السابقة بعد فوز عريض على كاظمة برباعية لكنه بالطبع سيواجه خصما عنيدا على ملعبه يخطط هو الآخر لاقتناص النقاط الثلاث.