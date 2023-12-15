هادي العنزي



ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د. محمد المشعان أن ملف الانتقالات الشتوية لن يكون حاضرا للنقاش في الأيام القليلة المقبلة، وقال:«لا أفكر حاليا في الانتقالات الشتوية، ونركز حاليا على المباريات التي تنتظرنا في الدوري الممتاز، وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين، سواء المحترفون الخمسة، أو المحليون، وحين يفتح باب الانتقالات، سيتم الحديث مع الإدارة للتقييم، ومن ثم اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الفريق، سواء بالتغيير أو الإبقاء على الموجودين حاليا».



وأشار المشعان إلى أن خسارة السماوي من برقان في بطولة كأس سمو ولي العهد جاءت مفاجئة بدرجة كبيرة، وعلينا فصل البطولات ونتائجها كل على حدة، وكرة القدم تشهد المفاجآت، ومن الوارد أن يتعرض فريق لكبوة خلال الموسم الكروي، وبالنظر إلى المباريات الخمس الأخيرة للفريق في الدوري الممتاز فإن النتائج تشير إلى الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلين، وهي تعد نتائج جيدة، وفي المجمل عدم ثبات المستوى الفني هو السمة الغالبة على جميع فرق «الممتاز».