الدوحة ـ فريد عبدالباقي



نفذ الاتحاد القطري لكرة القدم طلبات المدرب الإسباني المؤقت لمنتخب قطر بارتلومي ماركيز لوبيز، بالتعاقد مع مواطنه لويس غارسيا مدرب نادي إسبانيول الإسباني السابق، من أجل الانضمام إلى جهاز منتخب قطر الذي يستعد لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لبطولة كأس آسيا التي ستقام في الدوحة، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وحرص مدرب الوكرة الحالي بارتلومي ماركيز لوبيز، على متابعة لقاء القمة بين السد والدحيل المؤجل لحساب الجولة التاسعة من الدوري القطري والتي انتهت بفوز السد بنتيجة 3-1.



سجل ثلاثية السد، أكرم عفيف هدفين في الدقيقتين (53 من ركلة جزاء و90+12)، والإكوادوري غونزالو بلاتا في الدقيقة (57)، فيما سجل للدحيل كريم بوضياف في الدقيقة العاشرة.



وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الإيطالي إبراهمي بامبا في الدقيقة (80).



وبهذه النتيجة، عزز السد صدارته للدوري القطري بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الغرافة صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد الدحيل عند 17 نقطة في المركز الخامس.