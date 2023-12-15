الرياض ـ خالد المصيبيح



تختتم غدا لقاءات القسم الأول من الدوري السعودي عبر الجولة الـ 17 والتي تم تأجيل آخر لقاءاتها والذي كان مقررا بين الاتحاد والنصر نظرا لمشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقام اليوم ثلاثة لقاءات أكثرها اهتماما ومتابعة لقاء الهلال المتصدر مع الوحدة التاسع في لقاء تشير ملامحه الى فوز هلالي متوقع نظرا للفوارق الفنية بين الفريقين إضافة الى أن الهلال يبحث عن تعزيز صدارته.



ويلتقي في الأحساء الفتح السابع مع الشباب الـ 11 في فرصة متاحة للفتح باستغلال وضع الشباب غير المستقر حاليا، كما يلتقي الرائد وضمك من أجل تعديل وضعهما في جدول الترتيب خاصة المستضيف الرائد الذي يحل في المركز الـ 15.



ويلتقي غدا الاتفاق مع التعاون، وكانت الجولة قد بدأت أمس الخميس بثلاثة لقاءات حيث التقى الأهلي بالفيحاء، وواجه الاخدود في ملعبه الطائي، والتقى أبها بالحزم.