قضت محكمة الجنايات ببراءة موظــف يعمل في وزارة الداخليـــة ـ ادارة المنافذ من تهمة التزوير في كشف «القادمين».

وتتلخص الوقائع وما خلصت له تحقيقات النيابة العامة على ضوء بلاغ ورد لها من وزارة الداخلية بأن موظفا يعمل في ادارة المنافذ ـ منافذ النويصيب ـ قام باستخدام رقم المستخدم الخاص بزميله بالعمل بعد الاتفاق معه لإجراء عملية دخول أحد الاشخاص للأراضي الكويتية على الرغم من وجوده بالخارج، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق ومن ثم إحالة ملف القضية للمحكمة.

وفي جلسات المحكمة، حضر المحامي أحمد الحمادي وترافع شفاهة، مبينــا للمحكمة أن الاتهام قائم على الشـك، ولا يوجد دليل يقيني يـؤكد صحة الاتهام، ذلك لأن النيابة العامة استندت في الاتهام الى اقوال ضابط الواقعة الذي ذكر في أقواله أنه يعتقد أن المتهم هو القائم بإجراء عملية الدخول كونه الوحيد الذي كان على رأس عمله في الصالة وقد غاب بقية الموظفين، في حين أن كشف الحضور والانصراف يكشف عن مباشرة موظفين آخرين للعمل في ذات الصالة في يوم الواقعة، وهو ما يؤكد أن الاتهام قائم على الشك والتخمين، وقدم المحامي الحمادي مذكرة طالب فيها القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.