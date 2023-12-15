داخل كوخه الريفي في غابات جنوب فنلندا، يقطع إركي بيكارينن (87 عاما) بسكين أجزاء معينة من لحاء أشجار البتولا، أي الطبقة الخارجية لجذوعها، لاستخدامها في تصنيع حقائب يد وألعاب وحلي.



يقول بيكارينن في حديث إلى وكالة فرانس برس «بدأت أمارس هذا النشاط عندما كنت في العاشرة، أي إنني أستخدم منذ 77 سنة» هذه المادة التقليدية من شمال أوروبا. ويعج معرض إركي بيكارينن الفني في أسيكالا الواقعة في الجنوب الفنلندي، بأغراض صنعها باستخدام ألواح من اللحاء المنسوج فقط، من دون استعمال الغراء أو المسامير. وابتكر الحرفي قطعا متنوعة من الحلي وحقائب اليد وحقائب الظهر والألعاب الصغيرة على شكل بطة وغير ذلك.



ويتمثل أبرز ما أنجزه في بزة من قطعتين مع قبعة وحقيبة سفر وحذاء كالوش منسقة معها.