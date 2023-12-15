لم يظهر الارتفاع في شركة «آبل»، الشركة الأكثر قيمة في العالم، أي علامات على التراجع، لتقترب القيمة السوقية للشركة المصنعة لهواتف «آيفون» من قيمة أكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، وهي فرنسا، بعد أن أغلقت أسهمها عند مستوى قياسي الأربعاء الماضي.



وبلغت القيمة السوقية المجمعة للشركات المدرجة في بورصة باريس نحو 3.2 تريليونات دولار حتى نهاية التداول يوم الأربعاء، مقابل 3.1 تريليونات دولار لصالح شركة التكنولوجيا العملاقة، وفقا لمؤشر جمعته «بلومبيرغ». تتجاوز القيمة السوقية لـ«آبل» قيمة كل البورصات باستثناء أكبر 6 بورصات في العالم. وهذه ليست المرة الأولى التي تتفوق فيها «آبل»، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، على بورصة باريس من حيث القيمة. لقد تبادل الثنائي مراكزهما عدة مرات خلال موجة بيع الأسهم التي ظهرت في النصف الثاني من العام الماضي، عندما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم. وسجلت بورصة فرنسا نفسها ارتفاعا قياسيا هذا الأسبوع، بفضل شركات السلع الفاخرة مثل «إل في إم إتش» (LVMH) المالكة لعلامة «لويس فيتون» (Louis Vuitton) وصانعة حقائب «بيركن» (Birkin) «هيرميس إنترناشيونال» (Hermes International).



وراجعت الأسهم الفرنسية اعتبارا من منتصف الصيف، لكنها عاودت الارتفاع مجددا في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الأدلة على تباطؤ التضخم، بالتالي قد تكون أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، دون أي علامة على ركود الاقتصاد الأميركي.



وتجدد انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا خاصة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم «آبل» بأكثر من 50% خلال 2023، لتزداد القيمة السوقية للشركة بمقدار تريليون دولار تقريبا، ويشكل الارتفاع الأخير لشركة «آبل» انعكاسا كبيرا عما حدث في أكتوبر، حينما تعرضت الأسهم لضغوط بسبب مخاوف بشأن نمو الإيرادات والمبيعات في الصين.



وتتوقع «وول ستريت» تسارع إيرادات الشركة مجددا خلال 2024 مع انتعاش الطلب على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والمكتبية، وفقا لمتوسط تقديرات المحللين التي جمعتها «بلومبيرغ».