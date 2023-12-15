يعقوب العوضي



تغادر بعثة منتخبنا الوطني اليوم إلى سلوفينيا وذلك للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا للبطولة الآسيوية لكرة اليد والمقرر إقامتها في 11 يناير المقبل ولغاية 25 منه في مملكة البحرين (تصفيات كأس العالم).

ويترأس أمين السر قايد العدواني، يرافقه أمين الصندوق خالد طالب، إلى جانب مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان، ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، والجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان، الى جانب الطاقم الفني البدني أيمن الشيخ وعصام اللحياني ومحمد البكوش وعامل المنتخب مسعود رانا، و22 لاعبا هم: حيدر دشتي، حسين يوسف، عبدالعزيز الظفيري، يوسف العجمي، محمد الهندال، عبدالعزيز سالمين، صالح الموسوي، أحمد القطان، فواز عبدالهادي، عبدالله الخميس، سيف العدواني، محمد علي، عبدالعزيز الشمري، حسن وليد، محمد الصانع، محمد عبدالعزيز، فواز الشمري، سعد الحيدري، مشاري صيوان، حسين كرم، ومحمد قمبر.