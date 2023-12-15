صادق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، الذي تهيمن عليه كتلة اليمين، على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب في غزة، في ختام نقاشات حادة بشأن الأموال المخصصة للمستوطنات واليهود المتشددين.



ووافق المجلس التشريعي الإسرائيلي بغالبية 59 صوتا مقابل رفض 44 من أصل 120 صوتا على الميزانية التي ترصد نحو 30 مليار شيكل (7.5 مليارات يورو) للنفقات المترتبة على الهجوم التي نفذته حركة «حماس» في 7 أكتوبر والحرب المستمرة في قطاع غزة.



ورصدت الميزانية 17 مليار شيكل لدعم المجهود الحربي.



أما الـ 13.5 مليارا المتبقية فمخصصة لسكان البلدات التي استهدفتها حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل، وكذلك سكان المناطق الحدودية مع لبنان.



واضطرت إسرائيل إلى إجلاء وإيواء نحو 250 ألف شخص يعيشون في «مناطق القتال النشط».



وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين السكان والاحتياجات الأمنية لهذه المناطق (المآوي، دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ، ومخصصات مختلفة).



وكانت موازنة 2023 التي تتجاوز قيمتها 600 مليار شيكل موضع نقاشات حادة داخل الحكومة الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو والتي انضم إليها قسم من المعارضة (يمين الوسط) بعد الحرب لتتحول إلى «حكومة وحدة وطنية».