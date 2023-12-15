بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبتي الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة والذكرى الرابعة والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم.

مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهده من إنجازات تنموية وحضارية بارزة على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين.

كما أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه بالأواصر الحميمة والوطيدة التي تجمع الأسرتين الحاكمتين الكريمتين وبالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

متمنيا سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.