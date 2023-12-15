تتجه أسعار الذهب يوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 1.6% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2050 دولارا.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب"، وفقا لـ "رويترز".

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.

وتضع الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويتجه الدولار لانخفاض أسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر أمس الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 24.08 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 958.87 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1096.86 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2022 بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5%.