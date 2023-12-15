قتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم يعتبر من الأكثر حصدا للأرواح، على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران تبناه تنظيم مسلح ينشط في هذه المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان.

واستهدف المهاجمون قرابة منتصف ليل الخميس مقر الشرطة في مدينة راسك بهذه المحافظة التي تشهد اضطرابات.

وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي للتلفزيون الرسمي انه «خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح».

وأضاف المسؤول الذي أوردت تصريحه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) «دافع العناصر الذين كانوا في المقر العام ببسالة. وقد أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين».

وأعلن مهدي شمس آبادي المدعي العام في زاهدان مركز المحافظة أن سبعة عناصر من الشرطة أصيبوا، بعضهم «في وضع حرج».

وحضر قائد شرطة سيستان بلوشستان إلى راسك الجمعة حيث قال ان «الوضع تحت السيطرة»، بحسب وكالة إرنا.

وعرضت وكالة إيسنا للأنباء صورا مروحية تطارد مهاجمين فوق جبال عند الحدود بين إيران وباكستان.

وقال نائب وزير الداخلية مجيد مير أحمدي في تصريحات تلفزيونية إن قوات الأمن «اعتقلت أحد الإرهابيين». وأضاف أن المهاجمين لم يتمكنوا من الفرار إلى الجانب الآخر من الحدود إذ كانت قوات الأمن قد فرضت طوقا على المنطقة.