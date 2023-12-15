قالت شركة أمن الملاحة البحرية البريطانية أمبري الجمعة إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار من «هجوم من الجو» لدى إبحارها عبر مضيق باب المندب، إذ أسفر الهجوم عن حريق على سطح السفينة وسقوط حاوية من عليه.

وذكرت أمبري أن السفينة مملوكة لشركة هاباج لويد وكانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر عندما تعرضت للهجوم بمقذوف على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني.

وفي تقرير منفصل الجمعة قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن زورق صغير على متنه عشرة أفراد قالوا إنهم من السلطات اليمنية وأمروا سفينة بتغيير مسارها صوب اليمن في محيط باب المندب على بعد 50 ميلا بحريا شمالي المخا.

وفي تقرير آخر قالت الهيئة أيضا إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لضربة بمقذوف غير معروف غربي ميناء الحديدة اليمني مما أسفر عن اندلاع النيران على متن السفينة دون وقوع إصابات.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الجمعة إن المتمردين الحوثيين في اليمن يشكلون «تهديدا ملموسا لحرية الملاحة»، بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات.

وقال سوليفان لصحافيين خلال زيارة قصيرة لإسرائيل إن «الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد»، مضيفا «الحوثيون يضغطون على الزناد (..) لكن إيران تسلمهم السلاح».