أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق واللجنة الثلاثية وإدارة متابعة المخالفين، على مناطق (المهبولة - صباح الناصر - شرق - حولي - الفحيحيل)، عن ضبط (162) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات، كما تم شن حملات مفاجئة المنشآت الغذائية المتنقلة من غير ترخيص بمختلف المحافظات وضبط (47) مخالفاً لقانون الإقامة برفقة القوى العاملة وبلدية الكويت وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.