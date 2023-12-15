أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة انتشال جثث ثلاثة إسرائيليين، وهما مدني وجنديان كانت حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وذكر الجيش أن مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين وخبراء في الطب الشرعي تعرفوا على هويات إيليا توليدانو (28 عاما) والجنديين نيك بيزر ورون شيرمان (19 عاما). ولم توضح ملابسات مقتلهم أو المكان الذي تم انتشال الجثث منه في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد حماس اقتادوا توليدانو من مهرجان موسيقي في الهواء الطلق تعرض للهجوم.

إلى ذلك، رفضت محكمة هولندية الجمعة مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، إذ قالت تلك الجماعات إنها تسهم في التمكين من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.

وقال قضاة بمحكمة جزئية في لاهاي، إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.

وأقر القضاة باحتمال استخدام طائرات إف-35 في حملة القصف على غزة والانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب.

لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون البت إلا فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما مناسبا فيما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات، وقالوا «ليس هناك مجال لتدخل من قاضي الأمور المستعجلة».

وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، إن إسرائيل تستخدم الطائرات في هجمات على غزة تؤدي إلى مقتل مدنيين في عمليات قصف واسعة النطاق قد تصل لجرائم حرب.

وقالوا إن الحيلولة دون حدوث ذلك أمر أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.