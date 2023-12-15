نفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.

وقال د.محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية إن الأخبار المتداولة بهذا الشأن عارية تماما عن الصحة.

وأضاف أن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن، حيث يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد، وتعمل كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وإنتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي، وكل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حال ظهور أمراض وبائية.

وأكد الشافعي أنه يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من أعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة خاصة أن هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض.

وأضاف أن المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج، كما أن ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة، بالإضافة إلى أن المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.

وناشدت وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.