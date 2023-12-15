أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا رقم (239) لسنة 2023 م بإشهار جمعية التآخي للأعمال الإنسانية، وجاء فيه:



مادة (1): تشهر جمعية التآخي للأعمال الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية التآخي للأعمال الإنسانية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتسجيل جمعية التآخي للأعمال الإنسانية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف إعانة الأسر المحتاجة والفقيرة والمتعففة داخل الكويت بتوفير مستلزمات الحياة الكريمة وتنفيذ المشاريع الموسمية كإفطار الصائم والأضاحي وزكاة الفطر وكفالة الحاج والمعتمر وكفالة الدعاة والإيتام والأرامل والطلبة ونشر الإسلام وإقامة حلقات تحفيظ القرآن وتقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية المناسبة وبكل أشكالها وإبراز الوجه الحضاري والخيري والإنساني للكويت والتعاون مع مؤسسات ومنتسبي العمل الخيري داخل وخارج الكويت، على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



1 - أحمد عبدالحميد أحمد العوضي

2 - أحمد فهيد مقنع العازمي

3 - أحمد محمد عبدالله ملك

4 - إبراهيم محمد قبلان العريف

5 - تركي حمود إبراهيم السويلم

6 - حمد جلوي حمد العجمي

7 - خالد مبارك محمد القفيدي العازمي

8 - سلطان ادهام شويص علي

9 - عبدالرحمن فيصل الياقوت

10 - عبدالرحمن مزيد ناصر العازمي

11 - عبدالعزيز عمر رجب أمين

12 - عبدالعزيز محمد حمد الرشيدي

13 - عبدالله إبراهيم نصار الشمري

14 - عبدالله عبيد عايض عوض

15 - عبدالله هادي مقنع العازمي

16 - عبيد فهاد هادي العازمي

17 - علي عصام على النعماني

18 - علي محمد قبلان العريف

19 - عيسى على دخيل العنزي

20 - غدير محمد قبلان العريف

21 - فهاد هادي مقنع العازمي

22 - فهد بدر عبدالله المبايعي

23 - فهد شداد عياد العازمي

24 - فهد فهيد مقنع العازمي

25 - فوزي عايد نار السرحان

26 - فيصل محمد سمير الحربي

27 - محمد فهد هادي العازمي

28 - محمد هادي مقنع العازمي

29 - مرعب فهيد امنوخ العازمي

30 - مزيد فهيد مقنع العازمي

31 - مساعد هادي مقنع العازمي

32 - مشعل هادي مقنع العازمي

33 - مقبل مبارك سالم القحطاني

34 - ناصر سفر حمد المري

35 - ناصر فهيد مقنع العازمي

36 - نواف الهيلم جحيش العازمي

37 - نواف هادي مقنع العازمي

38 - هيف ناصر محمد الدوسري

39 - أحمد ابريم جازي العازمي

40 - خالد ابريم جازي العازمي

41 - سالم فالح بدر الوهف المطيري

42 - سعود ابريم جازي العازمي

43 - عادل مناحي الدماك

44 - عبدالعزيز ابريم جازي العازمي

45 - عبدالله جاسم الفيلكاوي

46 - عبدالله سعود علي العجمي

47 - عبد الوهاب عبيد دخيل العنزي

48 - علي ابريم جازي العازمي

49 - ماجد عاصي زعق السعيدي

50 - محمد ابريم جازي العازمي

51 - محمد ضحوي جازي العازمي

52 - موسى على دخيل العنزي

53 - ناصر حمد ناصر المري



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.