تصاعدت محاولات تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن خلال الأيام الماضية. وللمرة الثالثة في أقل من أسبوع أعلنت السلطات الأردنية الجمعة، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية خلال عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية.



ونقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري أردني، أن قوات حرس الحدود رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سورية نحو الأردن، وجرى تحريك دوريات رد الفعل السريع، وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى العمق السوري.



وبين المصدر أنه جرى العثور على 278 ألف حبة «كبتاجون»، و1739 كف حشيش، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



تأتي محاولة التهريب هذه بعد يوم واحد من محاولة مماثلة، إذ أعلن الأردن الخميس إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة قادمة من سورية، من خلال المنطقة العسكرية ذاتها.



ويوم الثلاثاء وقع اشتباك مسلح بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعة من المهربين القادمين من سوري، وتمكنت من قتل ثلاثة منهم.