

بيروت ـ جويل رياشي



«البترون عاصمة للميلاد» شعار ترجم بسهولة على أرض الواقع من قبل بلدية المدينة المتوسطية الساحلية الشمالية، واللجان التي تهتم بالأنشطة السياحية فيها.



البترون، كما هي في الصيف كذلك في الشتاء، تشكل نقطة جذب سياحية، وتستقطب من ساعات العصر حتى تلك المتقدمة في الليل وأحيانا الساعات الأولى فجرا حشودا من الزوار أعادوا قصد المدينة بعدما شجعتهم «الزيارة الأولى والثانية والثالثة»، على حد تعبير صبية عشرينية تقصد البترون في عطلة نهاية كل أسبوع آتية من بيروت.



النشاط الميلادي يستمر حتى منتصف يناير المقبل، وأطلقه ابن البترون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، صاحب شعار «البترون بعيوني».



وقد ارتدت المدينة زينة الميلاد وأضيئت شوارعها الضيقة في الأزقة البحرية ومدخلها الجنوبي من جهة جبيل حيث تنتشر على الطريق البحرية القديمة المطاعم وأكشاك الـ«ستريت فود».



أجواء العيد في كل مكان، وبعض المطاعم اختار زينة تشبهه كمطعم «اوهانس» الخاص بالوجبات الأرمنية والشرقية، والمشهور بشاحنة قديمة يضعها أمام فرعه الأول في البوشرية، فوضع مثلها في البترون مع زائر مميز هو «بابا نويل».



مطاعم البترون وحاناتها تجذب الزوار على مدار فصول السنة، إلا أن القرية الميلادية شكلت مقصدا للراغبين رؤية الزينة وعيش أجواء الأعياد، وتسوق الهدايا التقليدية التي تشهد تخصيص ميزانيات كبيرة لها، وتحرك السوق النقدية التجارية في الشهر الأخير من السنة.

المتاجر المعروفة (ملبوسات، أحذية، ألعاب...) أخذت علما بما أصابته البترون من تحولها إلى قبلة من الجمهور اللبناني، وسارعت إلى فتح فروع لها في الشارع الرئيسي للبلدة أو في السوق العتيق، ما جعل الناس قادرين على شراء الهدايا بعيدا من الزحمة التي تشهدها المجمعات التجارية في هذه الأيام. وهذا ما يبدو واضحا في متجر كبير للألعاب معروف لبنانيا، بإقبال منقطع النظير من الزبائن من فترة بعد الظهر حتى ما بعد الموعد الرسمي للإقفال في التاسعة ليلا. وتقول إحدى الموظفات في المتجر: «نطلب كميات إضافية من البضائع يوميا».



ولا يختلف اثنان على أن قوة الجذب الى البترون «تكمن في مجانية الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأنشطة الميلادية»، كما يشدد رئيس المجلس البلدي للمدينة مرسلينو الحرك ورئيس لجنة المهرجانات الخاصة بالبلدة المحامي سايد فياض. وفي ذلك «غمز» من رسوم تدفعها العائلات والزوار في بلدات ومدن أخرى.