أصبحت مصيبة المرض مصيبتين مع ارتفاع أسعار الأدوية وأجور المعاينات التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على أصحاب الدخل المحدود، خاصة في فصل الشتاء، الذي يدفع بالأغلبية إلى شراء أدوية الرشح والكريب، بالإضافة إلى الفيتامينات لتقوية المناعة.



وتقول إحدى السيدات إنها دفعت ما بين معاينة الطبيب لطفلي وبين شراء الأدوية الموجودة في الوصفة، نحو 127 ألف ليرة مدللة بوصفة بلغت قيمتها 97 ألف ليرة سورية، تحتوي على أدوية سعال والتهاب، وأجرة معاينة طبيب 30 ألف ليرة سورية.



وأضافت لموقع «أثر»: حاولت أن أجعل ابني يتغلب على المرض من خلال الإكثار من شرب عصير الحمضيات والزهورات لكن من دون جدوى، لذلك اضطررت لاستدانة المال حتى تمكنت من أخذه للطبيب.



ويقول مريض آخر: «أصبح الفقير عندما يمرض مجبرا أن يترك نفسه بدون دواء، فإما يمن الله عليه بالشفاء، أو أن يموت، لأنه لا يستطيع أن يدفع أجرة معاينة الطبيب التي تبدأ بـ 25 ألف ليرة سورية، ناهيك عن أسعار الأدوية التي باتت نارا كاوية. كنا نقول في البداية عن المطاعم والفنادق إنها لزبائن خمس نجوم، ثم باتت اللحوم والفواكه وأشياء أخرى كثيرة، فهل يعقل أن يصبح شراء الدواء للناس من سوية خمس نجوم أيضا؟».



ودلل على الارتفاع الكبير في الأسعار بأن سعر دواء الالتهاب بين 31- 53 ألف ليرة سورية، وأدوية الرشح بين 8.5 ـ 20 ألف ليرة، وحتى ظرف دواء الصداع 4 آلاف ليرة سورية.



من جهتها، قالت سيدة إنها تتداوى بالطب العربي الذي يحقق وفرا كبيرا في المال، ناهيك عن أنه طبيعي وليس له أي آثار جانبية، مضيفة: «لكل داء دواء في الطب العربي، لكنه ليس كاويا للجيوب كما باتت الأدوية».



يقول أحد الصيادلة لـ«أثر»: «الصيدلي ليس له أي يد في ارتفاع سعر الدواء، لكنه هو من يقع عليه تهكم المرضى وتذمرهم وشرح معاناتهم من عدم تمكنهم من شراء الدواء»، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المرضى الذين عندما يعلمون بسعر الدواء المدون في الوصفة الطبية، فإنهم يسألون عن الدواء الأكثر ضرورة ضمن قائمة الأدوية الأخرى للاكتفاء بشرائها لعدم امتلاكهم المال الكافي لشراء جميع الأدوية.