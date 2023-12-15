وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وميزانية الدفاع للعام المالي 2024 البالغة 886 مليار دولار، وتتضمن 156 مليونا لصندوق سورية.



وعقب إقرار مشروع القانون والميزانية من مجلس الشيوخ، صوت مجلس النواب بـ 310 أصوات مقابل 118 عارضوا مشروع القانون والميزانية، في حين أنه من المنتظر أن يوقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون والميزانية لتصبح قانونا نافذا في وقت قصير.

وفي الميزانية للعام المالي 2024 التي اقرت بزيادة قدرها 28 مليار دولار مقارنة بموازنة العام السابق، خصصت الولايات المتحدة 156 مليون دولار لصندوق «مكافحة تنظيم داعش في سورية».



وتم تخفيض الأموال المخصصة لسورية، والتي تستفيد منها بشكل رئيسي قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، بمقدار 9 ملايين دولار، مقارنة بالعام السابق 2023. وتم تخصيص 242 مليون دولار للقسم الخاص بالعراق لعام 2024، بعدما كان 322 مليونا في عام 2023.

وتم تخصيص إجمالي 398 مليون دولار للعام المالي 2024 ضمن نطاق تمويل «مكافحة داعش» في سورية والعراق.