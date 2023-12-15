

عبدالعزيز جاسم



اعتلى الكويت صدارة دوري زين الممتاز بعد فوزه على الجهراء 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن منافسات الجولة العاشرة، وبهذا الانتصار وصل الأبيض للنقطة 23، فيما بقي أبناء القصر الأحمر على رصيدهم السابق بنقطتين وبالمركز الأخير.



وتمكن الكويت بعد مرور (14) دقيقة من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء بعد عرقلة محمد فريح من قبل المدافع ايغور سيلفا لينبري لها ياسين الخنيسي بنجاح، وقد شهدت الدقائق الأولى تكتل لاعبي الجهراء أمام مرماهم بشكل مبالغ فيه ما سمح للعميد بتناقل الكرة بشكل مريح حتى وصل في أكثر من كرة خطرة قبل تسجيل الهدف لمرمى أبناء القصر الأحمر.



وبعدها تعرض الجهراء لضربة موجعة بعد طرد لاعبه فهد العجمي من قبل الحكم أحمد العلي بعد تدخله القوي على فيصل زايد على مشارف منطقة الجزاء، والتي جاء منها الهدف الثاني للأبيض بعدما سدد الكرة محمد دحام لتضرب بحائط الصد وتخدع الحارس نايف العازمي لتدخل المرمى (20).



وتفنن لاعبو الكويت في إضاعة الفرص الواحدة تلو الأخرى وسط «ضياع» كبير في دفاع الجهراء حتى عاد محمد دحام وسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له من مجهود فردي (38).



ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني، هجوم وفرص ضائعة من الكويت وأداء متواضع وتراجع للخلف من الجهراء بسبب الطرد لكن الليبي أنس الشبلي تمكن من تقليص الفارق بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء (71)، ومنح هذا الهدف الثقة للاعبي الجهراء وحاولوا تقليص النتيجة إلى هدف واحد وبالفعل تمكن رودريغو يوري من ذلك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس عبدالرحمن كميل في التصدي لها (86)، لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة في محاولة وصول الجهراء الى هدف التعادل لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز الكويت وعودته للصدارة من جديد بانتظار مواجهة الغد بين العربي والسالمية، والتي قد يستردها الأخضر من جديد بفارق الأهداف حال فوزه.